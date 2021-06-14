Шотландский Хави, бывший англичанин, теневой лидер «Саутгемптона» и вратарь, пропустивший два года из-за травм

Крэйг Гордон

Сборная Шотландии готовится к первому крупному международному турниру за долгие годы. Последний раз «тартановая армия» билась на чемпионате Европы в далёком 1996 году, а двумя годами позднее побывала на ЧМ-1998. С тех пор гордым шотландцам оставалось только мечтать, но мечты имеют свойство сбываться. 14 июня британцы померятся силами с чехами – стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Бывший тренер «Вест Бромвича», «Челси» и «Ливерпуля» Стив Кларк на протяжении двух лет куёт с переменным успехом победы «тартановой армии», но состав сборной Шотландии выглядит неприметно. На самом деле, это не так.

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В распоряжении Кларка имеются опытные вратари – все старше 33 лет. Судьба Крэйга Гордона – самая интересная. Болельщики АПЛ со стажем помнят его по «Сандерленду» – в стане «чёрных котов» он регулярно совершал фантастические сейвы, но тяжелейшая травма колена едва не поставила крест на его карьере. Два года шотландец провёл вне футбола – Крэйг пребывал в статусе свободного агента, изучал тренерское ремесло и даже поработал с детишками. Шотландец трудился и в качестве эксперта на британском телевидении. Он думал, что больше никогда не сыграет в футбол. Но ряд тренировок с «Селтиком» в 2014 году вернул его к жизни – Гордон после серьёзного перелома заиграл ещё увереннее, став 5-кратным чемпионом Шотландии! В прошлом сезоне Крэйг, выступая за скромный «Хартс», сохранил ворота в неприкосновенности 13 раз. Гордон – рослый и длиннорукий вратарь, быстро перемещающийся по вратарской площади. От Гордона будут зависеть атаки сборной Шотландии – с первым пасом у вратаря всё в порядке. Дальними ударами его не пробить, но на линии ворот шотландец иногда теряется.

Стюарт Армстронг

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Шотландец – незаменимый человек в построениях Ральфа Хазенхюттля в «Саутгемптоне». Австриец может отказаться от Ингса, но точно не попрощается со Стюартом. Хавбек известен дальними ударами – он подхватывает мяч либо после отскоков, либо в ходе затяжной атаки, нанося удары приблизительно с 25 метров. Армстронг – один из самых подвижных хавбеков АПЛ. А эксперт Sky Sports Пол Мерсон как-то назвал шотландца самым недооценённым хавбеком в Англии. Он редко включает дриблинг, хотя скорость и техника позволяют ему проходить к штрафной линии. Стюарт закрывает всю среднюю линию целиком, а манера игры шотландца подразумевает регулярное смещение к флангу. 1 января он поставил подпись под новым контрактом со «святыми», но «Арсенал», «Бёрнли» и «Тоттенхэм» засматриваются на Стюарта. Аналитики Transfermarkt оценивают его в 8 миллионов евро, и нет сомнений, что после Евро-2020 его стоимость вырастет. В сезоне 2020/21 в АПЛ он набрал 9 очков по системе «гол+пас», но его стараний хватило только для пребывания на 15-й строчке. Армстронг, которому поможет Мактоминай из «Юнайтед», будет разрывать центральную часть поля.

Че Адамс

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Сила натурализации творит чудеса, и шотландцы решили поддаться модному течению, забрав Че Адамса из «Саутгемптона». Форвард «святых» родился на территории Англии, отдал 3 года «Бирмингему» и о карьере в сборной Шотландии не помышлял. Но наличие шотландских корней со стороны дедушки по материнской линии сыграло свою роль. Да и Армстронг постоянно наседал в шутку на приятеля, рассказывая о прелестях игры за «тартановую армию». Пока сотрудничество выглядит продуктивным – Адамс поразил ворота Фарерских островов и Люксембурга и теперь постарается перенести клубные успехи (9 голов в АПЛ) на Евро-2020. Че оценивается в 20 миллионов евро, и продуктивная игра на чемпионате Европы поможет ему заслужить приглашение из более статусного клуба. Рост Адамса – 175 см, поэтому в воздухе он играет неприметно, зато часто натыкается на фолы со стороны крайних защитников, старается откликаться на кроссы с фланга, обрабатывая мяч грудью, и играет по всему фронту атаки. Экс-игрок «Челси» Кевин Уилсон как-то заявил: «Адамс сохраняет темп, он силён в единоборствах, и самым весомым преимуществом игрока является умение менять игру в считанные секунды».

Билли Гилмор

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Он дебютировал при Лэмпарде, но Тухель не видит шотландца в своих планах. Билли уже запросил у руководства аренду сроком на сезон, и боссы «синих» готовы пойти навстречу игроку, который не хочет останавливаться в развитии. Низенький хавбек обожает Иньесту и Хави и регулярно копирует манеру игры бывших лидеров «Барселоны». Отсутствие внушительной антропометрии позволяет Билли крутиться в центре поля, идеально выходя из-под прессинга, а нацеленность на атаку вкупе с геометрическим анализом ситуации буквально вынуждают шотландца отдавать проникающие передачи. В АПЛ у Билли – 88% точных пасов. Гилмор классно двигается без мяча, страхует более тяжеловесных партнёров и поддерживает общий темп игры. Евро-2020 – гигантский шанс для Гилмора, чтобы показать товар лицом. «Астон Вилле» под стиль игры шотландец бы подошёл.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ