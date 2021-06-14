ШИКарный ответ плану Маршалла: Чехия наказала в гостях Шотландию

В первом понедельничном матче Евро-2020 в Глазго сыграли Шотландия и Чехия.

Шотландия пробилась на Евро впервые за четверть века через стыковые матчи, победив по пенальти Израиль и Сербию. Напомним, что ранее в групповом отборочном цикле «тартановая армия» соперничала со сборной России и дважды ей проиграла. Что же касается Чехии, то она спокойно попала в финальную часть турнира со второго места группы с участием Англии. В составе дружины Ярослава Шихлавы есть такой известный в России футболист, как Алекс Крал, и он вышел в описываемом матче в стартовом составе.

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Шансы команд оценивались как примерно равные. Чехи немного опережают шотландцев в рейтинге ФИФА, но проигрывали тем в трёх предыдущих очных матчах. В первом тайме отчётной встречи маятник мог качнуться в любую сторону. У тех же шотландцев порой проходили островатые атаки в их британском стиле. На 18-й минуте Робертсон прострелил с левого фланга, и Дайкс за малым не попал в ближний угол. На 32-й минуте Робертсона поперечно вывели на удар с левого полуфланга, он плотно выстрелил, и чехов выручил Вацлик. Но накануне перерыва вперёд вышла всё-таки западнославянская команда: Патрик Шик замкнул головой в левый угол подачу справа от Цоуфаля (0:1).

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В антракте Стив Кларк произвёл замену нападающего, выпустив Че Адамса вместо Кристи Райана, однако успеха хозяевам это не принесло. Второй тайм начался довольно резво, с обмена моментами. Маршалл нейтрализовал удары Шика и Дариды, а Хендрикс отметился звонким попаданием в перекладину где-то с линии штрафной. Почти сразу Калас срезал мяч по направлению к своим воротам с реальной претензией на автогол, но Вацлик сориентировался и отбил снаряд. А потом Шик увидел, что Маршалл далеко вышел из ворот, и шикарным парашютом с центра поля закинул мяч поверх него в сетку (0:2).

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Дальше чехи сосредоточились на позиционной обороне, тогда как шотландцы искали свои шансы забросами и дальними ударами. Вацлик рукой и ногой отразил пару ударов Дайкса. Мактоминей после штрафного приложился по мячу с правого угла вратарской – не попал в створ. В предконцовке хозяева, наверно, подустали, раз чуть подсели. Соперники обменялись нереализованными уколами, и штурм у британцев не получился. Маршаллу ещё пришлось парировать удар с близкого расстояния на 90-й минуте, чтобы не позволить счёту стать крупным. Итоговые цифры – 0:2. Сборная Чехии обгоняет в таблице группы D Англию по разнице мячей и оказывается на первом месте квартета.

Кирилл Иванцов