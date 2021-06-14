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ШИКарный ответ плану Маршалла: Чехия наказала в гостях Шотландию

14 Июня 2021, 17:52,

В первом понедельничном матче Евро-2020 в Глазго сыграли Шотландия и Чехия.

Протокол игры  
Шотландия 0:2 Чехия
    42' Шик Патрик (0:1)
    52' Шик Патрик (0:2)
Маршалл Дэвид Хендри Джек   67' (Фрейзер Райан (   67') Хэнли Грант Купер Лиам О'Доннелл Стивен   79' (Форрест Джеймс (   79') Мактоминай Скотт Армстронг Стюарт   67' (Макгрегор Каллум (   67') Робертсон Эндрю Макгинн Джон Дайкс Линдон   79' (Нисбет Кевин (   79') Кристи Райан   46' (Адамс Че (   46')
Запасные: Маккена Скотт Паттерсон Нэйтан Тернбулл Дэвид Гилмор Билли Тэйлор Грэг Гордон Крейг Маклафилин Джон
Вацлик Томаш Цоуфал Владимир Челюстка Ондржей Калаш Томаш Боржил Ян Крал Алекс   67' (Голеш Томаш (   67') Соучек Томаш Масопуст Лукаш   72' (Выдра Матей (   72') Дарида Владимир   87' (Шевчик Петр (   87') Янкто Якуб   72' (Гложек Адам (   72') Шик Патрик   87' (Крменчик Михал (   87')
Запасные: Пекхарт Томаш Брабец Якуб Кадержабек Павел Мандоус Алеш Барак Антонин Зима Давид Матею Алеш
14 июня. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).

Шотландия пробилась на Евро впервые за четверть века через стыковые матчи, победив по пенальти Израиль и Сербию. Напомним, что ранее в групповом отборочном цикле «тартановая армия» соперничала со сборной России и дважды ей проиграла. Что же касается Чехии, то она спокойно попала в финальную часть турнира со второго места группы с участием Англии. В составе дружины Ярослава Шихлавы есть такой известный в России футболист, как Алекс Крал, и он вышел в описываемом матче в стартовом составе.

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Шансы команд оценивались как примерно равные. Чехи немного опережают шотландцев в рейтинге ФИФА, но проигрывали тем в трёх предыдущих очных матчах. В первом тайме отчётной встречи маятник мог качнуться в любую сторону. У тех же шотландцев порой проходили островатые атаки в их британском стиле. На 18-й минуте Робертсон прострелил с левого фланга, и Дайкс за малым не попал в ближний угол. На 32-й минуте Робертсона поперечно вывели на удар с левого полуфланга, он плотно выстрелил, и чехов выручил Вацлик. Но накануне перерыва вперёд вышла всё-таки западнославянская команда: Патрик Шик замкнул головой в левый угол подачу справа от Цоуфаля (0:1).

Embed from Getty Images

В антракте Стив Кларк произвёл замену нападающего, выпустив Че Адамса вместо Кристи Райана, однако успеха хозяевам это не принесло. Второй тайм начался довольно резво, с обмена моментами. Маршалл нейтрализовал удары Шика и Дариды, а Хендрикс отметился звонким попаданием в перекладину где-то с линии штрафной. Почти сразу Калас срезал мяч по направлению к своим воротам с реальной претензией на автогол, но Вацлик сориентировался и отбил снаряд. А потом Шик увидел, что Маршалл далеко вышел из ворот, и шикарным парашютом с центра поля закинул мяч поверх него в сетку (0:2).

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Дальше чехи сосредоточились на позиционной обороне, тогда как шотландцы искали свои шансы забросами и дальними ударами. Вацлик рукой и ногой отразил пару ударов Дайкса. Мактоминей после штрафного приложился по мячу с правого угла вратарской – не попал в створ. В предконцовке хозяева, наверно, подустали, раз чуть подсели. Соперники обменялись нереализованными уколами, и штурм у британцев не получился. Маршаллу ещё пришлось парировать удар с близкого расстояния на 90-й минуте, чтобы не позволить счёту стать крупным. Итоговые цифры – 0:2. Сборная Чехии обгоняет в таблице группы D Англию по разнице мячей и оказывается на первом месте квартета.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Чехии, Сборная Шотландии, евро-2020
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Комментарии (2)
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2
Bartimeus
14 Июня 2021, 18:02

Интересный матч. Настырные шотландцы, которые на гол вполне наиграли. Где-то не везло, где-то удары блокировали, но в атаке себя неплохо показали. Чехи были острее, моменты ярче, победили по делу. Шик пальнул шикарно.

0
CERG
14 Июня 2021, 18:39

Чехия подобно гранду еще и в режиме экономии играла, хорошая силовая команда.

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