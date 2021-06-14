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Сенников: «Нидерланды можно назвать одними из фаворитов всего турнира»

14 Июня 2021, 16:17,

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча между сборными Нидерландов и Украины в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Игра мне понравилась. Прежде всего потому, что она получилась обоюдоострой. Украина не отсиживалась в обороне, а при любой возможности пыталась контратаковать. По ходу встречи даже камбэк получился, украинцы сравняли, но все-таки голландцы забили победный мяч. Что касается уровня футбола, то качество игры радовало, именно это всем наверное и понравилось. Были матчи, где мяч долго раскатывают сзади, тут такого не было, все старались идти вперёд.

В обеих командах есть игроки, которые индивидуально очень сильны. Ярмоленко, например, который забил очень красивый гол, Зинченко, Депай интересно действовали. Работа с мячом у футболистов высокого уровня всегда радует. Радует и то, что команды делали грамотные передачи. Украинцы не просто выбивали мяч, а засчёт передач выбегали вперёд и в каких-то моментах превосходили голландцев в этом компоненте.

Я думаю, Нидерланды можно назвать одними из фаворитов всего турнира. У них очень сильный состав, многие игроки представители топ-клубов. Единственное, видно, что у них есть проблемы в обороне. Даже еще при счете 0:0 Украина создавала хорошие моменты, можно назвать это чудом, что украинцы не забили. Если бы исполнительское мастерство украинской команды было еще повыше, то, думаю, Нидерланды могли и больше пропустить», - сказал Сенников.

Сборная Украины всё ещё может стать открытием Евро

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная Голландии, Дмитрий Сенников
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