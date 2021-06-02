«Тартановая армия» на Евро впервые за 25 лет: представляем сборную Шотландии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает знакомить своих читателей с командами, которые в скором времени выступят на чемпионате Европы. В новом выпуске этой серии материалов мы решили присмотреться к сборной Шотландии.

Путь на Евро

Сборная Шотландии не смогла пробиться на чемпионат Европы напрямую, заняв в своей отборочной группе третье место после команд Бельгии и России. К счастью, современный формат предусматривает лазейку в виде Лиги наций. Оказавшись в плей-офф, шотландская сборная стала его победителем не без доли везения. И Израиль в полуфинале, и Сербию в финале «тартановая армия» одолела только в серии послематчевых пенальти.

Плей-офф Лиги наций

1/2 финала: Шотландия – Израиль 0:0 (5:3 пен.)

Финал: Сербия – Шотландия 1:1 (4:5 пен.)

Шотландская национальная команда выступит на Евро в третий раз в своей истории и впервые в XXI веке. Ранее сборная Шотландии играла на континентальных форумах 1992 и 1996 годов, но в обоих случаях не преодолевала групповой этап.

Команда

Игрок Клуб Вратари Крейг Гордон Хартс Дэвид Маршалл Дерби Джон Маклаглин Рейнджерс Защитники Эндрю Робертсон Ливерпуль Грант Хэнли Норвич Скотт Маккенна Ноттингем Форест Киран Тирни Арсенал Грег Тейлор Селтик Деклан Галлахер Мотеруэлл Лиам Купер Лидс Натан Паттерсон Рейнджерс Джек Хендри Остенде Стивен О'Доннелл Мотеруэлл Полузащитники Скотт Мактоминей Манчестер Юнайтед Джон Макгинн Астон Вилла Каллум Макгрегор Селтик Райан Кристи Селтик Джон Флек Шеффилд Юнайтед Стюарт Армстронг Саутгемптон Дэвид Тернбулл Селтик Райан Фрейзер Ньюкасл Билли Гилмор Челси Джеймс Форрест Селтик Нападающие Линдон Дайкс КПР Че Адамс Саутгемптон Кевин Нисбет Хиберниан

Футболисты сборной Шотландии выступают либо в местных клубах, либо в клубах из Англии. Даже защитник Джек Хендри, который формально на сегодняшний день является представителем бельгийского «Остенде», принадлежит «Селтику».

Звезда

Главной звездой и капитаном сборной Шотландии является левый защитник Эндрю Робертсон. Четыре года назад Робертсон перебрался в «Ливерпуль» из «Халл Сити» и с тех пор является безальтернативным футболистом на левом фланге обороны мерсисайдской команды. До прихода Эндрю на этой позиции Юрген Клопп был вынужден использовать полузащитника Джеймса Милнера. Робертсона называют двужильным за его бесконечные рывки по своему левому флангу. Шотландец как надёжен сзади, так и опасен впереди во время подключений к атакам. За четыре сезона в «Ливерпуле» Эндрю завоевал несколько титулов, в частности чемпионский трофей Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов.

Тренер

Главным тренером сборной Шотландии является 57-летний Стив Кларк. «Тартановую армию» этот специалист возглавил относительно недавно – в мае 2019 года. С тех пор шотландская национальная команда провела 19 матчей, в которых было одержано 10 побед при 3 ничьих и 6 поражениях. В своё время Кларк входил в тренерские штабы таких известных специалистов как Бобби Робсон, Жозе Моуринью, Кенни Далглиш, Рафаэль Бенитес и других. Теперь Стив пытается реализовать полученный опыт и вывести сборную Шотландии на новый качественный уровень.

Календарь и цели

Дата Матч 14 июня Шотландия - Чехия 18 июня Англия - Шотландия 22 июня Хорватия - Шотландия

Сборные Англии и Хорватии выглядят фаворитами квартета D. Однако в плей-офф можно выйти даже с третьего места, поэтому сборная Шотландии наверняка ставит перед собой задачу по выходу в 1/8 финала чемпионата Европы. Поскольку в своей истории шотландцы ещё не играли в плей-офф Евро, такое достижение будет восприниматься как успех.

Прогноз

Как нам кажется, сборная Шотландии будет бороться с Чехией за третье место в группе D. Шансы команд в этой борьбе приблизительно равны. Вопрос в том, станет ли третья строчка проходной в плей-офф. В этом плане что-то предугадать невозможно, поскольку всё будет зависеть от конкретного количества набранных очков, а то и от разности мячей у третьих команд, в том числе и в других группах.