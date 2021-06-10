Сборная Шотландии не будет преклонять колено на Евро-2020

Сборная Шотландии выступила с официальным заявлением по поводу акции перед матчем в поддержку движения против расизма. Участники Евро не будут преклонять колено перед стартовым свистком. Шотландская федерация приняла такое решение, ссылаясь на опросы мнения болельщиков.

Также шотландцы не принимали участие в акциях в мартовских товарищеских матчах. Что касается других участников группы, хорваты не намерены преклонять колено, так как это противоречит их культуре. Чехи, если и поддержат акцию, то только стоя.

Таким образом, в этом квартете только сборная Англии будет преклонять колено.