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Сборная Шотландии не будет преклонять колено на Евро-2020

10 Июня 2021, 20:58,

Сборная Шотландии выступила с официальным заявлением по поводу акции перед матчем в поддержку движения против расизма. Участники Евро не будут преклонять колено перед стартовым свистком. Шотландская федерация приняла такое решение, ссылаясь на опросы мнения болельщиков.

Также шотландцы не принимали участие в акциях в мартовских товарищеских матчах. Что касается других участников группы, хорваты не намерены преклонять колено, так как это противоречит их культуре. Чехи, если и  поддержат акцию, то только стоя.

Таким образом, в этом квартете только сборная Англии будет преклонять колено.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Шотландии
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