​В матче Шотландия – Чехия был забит гол с центра поля

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14 Июня 2021, 17:15,
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В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Шотландии и Чехии был забит гол с очень дальнего расстояния. Футболист чешской национальной команды Патрик Шик заметил, что голкипер шотландцев Дэвид Маршалл далеко вышел из ворот. Шику удалось эффектно перебросить вратаря почти с центра поля и оформить тем самым дубль.
Следить за развитием событий в матче сборных Шотландии и Чехии можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Чехии, Сборная Шотландии, Патрик Шик