​В матче Шотландия – Чехия был забит гол с центра поля

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Шотландии и Чехии был забит гол с очень дальнего расстояния. Футболист чешской национальной команды Патрик Шик заметил, что голкипер шотландцев Дэвид Маршалл далеко вышел из ворот. Шику удалось эффектно перебросить вратаря почти с центра поля и оформить тем самым дубль.

Следить за развитием событий в матче сборных Шотландии и Чехии можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.