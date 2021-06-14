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​В матче Шотландия – Чехия был забит гол с центра поля

14 Июня 2021, 17:15,

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Шотландии и Чехии был забит гол с очень дальнего расстояния. Футболист чешской национальной команды Патрик Шик заметил, что голкипер шотландцев Дэвид Маршалл далеко вышел из ворот. Шику удалось эффектно перебросить вратаря почти с центра поля и оформить тем самым дубль.

Следить за развитием событий в матче сборных Шотландии и Чехии можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Чехии, Сборная Шотландии, Патрик Шик
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