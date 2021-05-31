​Новенький Олимпийский: где пройдут матчи Евро-2020 в Баку

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает рассказывать о стадионах, которые уже совсем скоро примут матчи чемпионата Европы. Пришло время присмотреться к Олимпийскому стадиону в Баку.

Баку

До изменения концепции организации чемпионата Европы Азербайджан подавал совместную заявку на проведение турнира с Грузией. Когда же было принято решение в честь 60-летия Евро проводить его в разных городах континента, Баку стал одним из вызвавшихся городов. Главный город Азербайджана завоевал право принять матчи турнира и впервые ощутит атмосферу футбольного праздника. Ранее в Баку матчи чемпионатов Европы или мира не проходили.

Баку – столица Азербайджана и один из главных городов всего Закавказья. В начале XX века Баку считался мировой столицей добычи нефти. Сейчас это современный город, привлекаемый туристов своими красотами. Сердцем Баку является так называемый Старый город – историческая часть города, где расположено множество религиозных достопримечательностей. В азербайджанской столице можно посмотреть не только на мечети и церкви, но и на многое другое. Почти из любой точки Баку можно увидеть Пламенные башни – три высоких здания, которые напоминают языки пламени. Это смотрится очень красиво, особенно ночью.

В плане футбола Баку известен главным образом по клубу «Нефтчи». В сезоне 2020/2021 «нефтяники» вернули себе титул чемпиона после семи подряд триумфов «Карабаха». В далёком 1966 году «Нефтчи» удавалось стать бронзовым призёром чемпионата СССР. Тогда клуб носил название «Нефтяник».

Олимпийский стадион

Бакинский олимпийский стадион - достаточно молодое спортивное сооружение. Торжество по поводу заложения фундамента новенькой арены в Баку состоялось в начале лета 2011 года. В ней участвовали тогдашние президенты УЕФА и ФИФА – Мишель Платини и Йозеф Блаттер. На тот момент они ещё не знали, что погрязнут в коррупционных скандалах.

Активная фаза строительства нового стадиона в столице Азербайджана началась в ноябре 2012 года. Над Олимпийским стадионом трудились более двух лет, и в марте 2015 года он распахнул свои двери для зрителей. В скором времени арена в Баку принимала первые в истории Европейские игры.

Олимпийский стадион Баку очень красив и, что важно, имеет богатую инфраструктуру. Благодаря этому арена получила четвёртую, наивысшую категорию УЕФА, позволяющую принимать самые статусные матчи. Эти матчи могут посетить 69 870 зрителей.

На Олимпийском стадионе проводит матчи сборная Азербайджана. А вот домашнего клуба у этой арены нет, хотя «Карабах» здесь принимал своих соперников – «Рому», «Челси» и «Атлетико» - на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2017/2018. На сегодняшний день главным футбольным событием, проходившим на Олимпийском стадионе в Баку, является финал Лиги Европы 2019 года, в котором трофей разыгрывали два клуба из Лондона. «Челси» в тот вечер не оставил больших шансов «Арсеналу», победив со счётом 4:1.

В условиях пандемии коронавируса пропускная способность Олимпийского стадиона в Баку будет ограничена 50% от общей вместимости. Это достаточно неплохой показатель на фоне показателей остальных стадионов, которые примут матчи чемпионата Европы. Таким образом, на матчах Евро-2020 в Баку на трибунах смогут находиться примерно 34 тысячи зрителей.

Визитная карточка

Олимпийский стадион Год открытия 2015 Размеры поля (м) 105*68 Домашний клуб нет Вместимость (чел) 69 870 Вместимость на Евро-2020 (чел) 34 000

Какие матчи здесь пройдут

Олимпийский стадион в Баку примет на Евро-2020 три матча группового этапа, а также один четвертьфинальный матч.

Дата Стадия Матч 12 июня ГЭ Уэльс - Швейцария 16 июня ГЭ Турция - Уэльс 20 июня ГЭ Швейцария - Турция 3 июля 1/4 П40 - П38

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