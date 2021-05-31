Спортивное сердце Италии: представляем «Стадио Олимпико» в Риме

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает цикл материалов о стадионах, на которых уже очень скоро будут проходить матчи чемпионата Европы. Пришло время поговорить о легендарном Олимпийском стадионе Рима или, как его чаще называют, «Стадио Олимпико».

Рим

Италия – одна из ведущих футбольных стран Европы. Здесь уже проводились большие матчи больших турниров. Речь о Евро 1968 и 1980 годов и о чемпионатах мира 1934 и 1990 годов. Италия планировала подать заявку на проведение Евро-2020 вместе со Словенией, но до официальных бумаг дело так и не дошло. Позже УЕФА решил проводить турнир в разных городах континента, и Рим оказался в числе тех городов, которые сразу заявили о своём желании стать одним из хозяев Евро.

Рим является одним из древнейших городов мира. Во времена, когда пандемия не мешала людям спокойно путешествовать, итальянская столица круглый год принимала большое число туристов. Те, кто посещает Вечный город, считает своей обязанностью сделать памятную фотографию на фоне известного Колизея. Древнеримские монументы действительно привлекают, хотя в столице Италии есть множество и других достопримечательностей.

В мире футбола Рим известен благодаря двум клубам, которые здесь базируются. Фанаты «Лацио» и «Ромы» активно спорят о том, чей любимый клуб более статусный. В плане трофеев «лациале» пока чуть впереди – 16 против 15. К тому же «Лацио» завоёвывал Кубок кубков, а «Рома» европейских трофеев в своём музее не имеет. И «Лацио», и «Рома» принимают своих соперников на «Стадио Олимпико». Именно эта арена будет принимать матчи Евро-2020.

«Стадио Олимпико»

Олимпийский стадион в Риме был построен очень давно. В 1932 году он был частично открыт, хотя говорить о том, что проект был полностью реализован, не приходилось. В 1937 году строительные работы возобновились, но в планы вмешалась Вторая мировая война. Ближе к завершению 1950 года процесс доработки римского стадиона возобновился. Новая арена распахнула свои двери в мае 1953 года. На тот момент стадион был способен вместить 100 тысяч человек, поэтому носил название Stadio dei Centomila (в переводе – «Стадион ста тысяч»).

Следующий капитальный ремонт Олимпийский стадион пережил при его подготовке к чемпионату мира 1990 года. Проект получился достаточно затратным, но оно того стоило. Время шло, технологии вместе с правилами безопасности менялись, и в 2008 году «Олимпико» снова пришлось реконструировать, чтобы арена могла принять финальный поединок Лиги чемпионов. После того ремонта стадион Рима вошёл в группу элитных стадионов Европы с вместимостью в 70 634 зрителей.

«Стадио Олимпико» видел самые разные виды спорта. Здесь проходили соревнования Олимпиады и Универсиады, чемпионаты Европы и мира по лёгкой атлетике, матчи сборной Италии по регби. Помимо спортивных мероприятий, на «Олимпико» проводились и культурные. Некоторые концерты собирали более ста тысяч человек.

Если перемещаться в футбольную плоскость, то Олимпийский стадион Рима принял четыре финала Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. «Ушастый трофей» над головами здесь поднимали футболисты «Ливерпуля» (1977, 1984), «Ювентуса» (1996) и «Барселоны» (2009).

«Олимпико» принимал матчи двух чемпионатов Европы, в частности финальные поединки этих турниров. В 1968 году триумфаторами Евро на главном стадионе Рима были хозяева – сборная Италии, а в 1980 году – сборная ФРГ. Также на «Олимпико» прошли шесть матчей чемпионата мира 1990 года, в том числе и финал, в котором команда ФРГ минимально обыграла Аргентину.

Итальянское правительство одобрило проведение матчей Евро-2020 на «Стадио Олимпико» с заполнением трибун на 25%. Это означает, что за играми в Риме смогут наблюдать примерно 17 600 человек.

Визитная карточка

Стадио Олимпико Год открытия 1932* Размеры поля (м) 105*68 Домашние клубы Лацио, Рома Вместимость (чел) 70 634 Вместимость на Евро-2020 (чел) 17 600

* - стадион был открыт частично.

Какие матчи здесь пройдут

На Олимпийском стадионе Рима пройдёт матч открытия чемпионата Европы между сборными Италии и Турции. После этого итальянская столица примет ещё два матча своей родной команды на групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Дата Стадия Матч 11 июня ГЭ Турция - Италия 16 июня ГЭ Италия - Швейцария 20 июня ГЭ Италия - Уэльс 3 июля 1/4 П43 - П44

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