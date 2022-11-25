​Прервалась серия Эквадора – 701 минута без пропущенных голов

Сборная Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Нидерландов пропустила быстрый гол – на шестой минуте отличился Коди Гакпо.

В прошлый раз сборная Эквадора пропускала ещё 30 марта, когда команда сыграла вничью с Аргентиной со счётом 1:1. В той игре эквадорцы пропустили на 24-й минуте. Дальше «трёхцветные» выдали серию из семи матчей без пропущенных мячей – 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0.

Таким образом, серия сборной Эквадора без пропущенных голов прервалась. Она составила 701 «сухую» минуту.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Нидерланды – Эквадор можно в текстовой трансляции.