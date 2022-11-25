Титов: «Объяснение Пьерлуиджи Коллины, который работает сейчас в ФИФА, о компенсированном времени — бред»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказался о количестве компенсированных минут на чемпионате мира - 2022 в Катаре.

«Объяснение Пьерлуиджи Коллины, который работает сейчас в ФИФА, о компенсированном времени — бред. Тогда сокращайте или наказывайте жёлтыми карточками долгие празднования голов, если вы говорите, что уходит из-за них по минуте», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Специалист добавил, что и на процесс совершения замен во время матчей также уходит какое-то время, и в итоге, если посчитать всё вместе, то к каждому поединку стабильно можно будет прибавлять минимум десять минут.