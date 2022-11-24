Ван Галь обнял своего фаната на пресс-конференции сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов получил очень тёплые слова в свой адрес на пресс-конференции перед матчем с Эквадором, который пройдёт в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира.

«Я молодой журналист. У меня нет для вас вопросов, я просто хочу сказать вам, что я ваш большой фанат», – сказал сидящий в зале парень.

«Я не часто такое слышу, это очень мило. Я хочу обнять тебя. Чуть позже, когда пресс-конференция закончится, я подойду к тебе, и мы обнимемся», – ответил ван Галь.

Луи действительно сдержал своё обещание и после пресс-конференции обнял своего фаната. Напомним, сборная Нидерландов пока непобедима после возвращения ван Галя на пост главного тренера летом 2021 года.