Нидерландский журналист — о Промесе: «В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Куинси»

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Куинси Промеса в составе «оранжевых» на проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре.

По мнению Ламмерса, сборная Нидерландов имеет в своём составе гораздо более сильных исполнителей, чем Промес, поэтому спартаковец в любом случае в Катар бы не поехал.

«Он бы при любых раскладах не попал в состав, даже если бы у него не было истории с поножовщиной в Нидерландах. В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Куинси», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Напомним, что свой следующий матч Нидерланды проведут уже сегодня, 25 ноября, против Эквадора. Начало — в 19:00 по московскому времени. Журналист также отметил, что хоть «оранжевые» и выглядят фаворитами предстоящей встречи, южноамериканская сборная способна создать им проблемы.