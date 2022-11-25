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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нидерландский журналист — о Промесе: «В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Куинси»

25 Ноября 2022 • 13:44 Комментировать (1)
Нидерланды
...
Эквадор
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Через 3 ч. 45 мин.

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Куинси Промеса в составе «оранжевых» на проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре.

По мнению Ламмерса, сборная Нидерландов имеет в своём составе гораздо более сильных исполнителей, чем Промес, поэтому спартаковец в любом случае в Катар бы не поехал.

«Он бы при любых раскладах не попал в состав, даже если бы у него не было истории с поножовщиной в Нидерландах. В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Куинси», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Напомним, что свой следующий матч Нидерланды проведут уже сегодня, 25 ноября, против Эквадора. Начало — в 19:00 по московскому времени. Журналист также отметил, что хоть «оранжевые» и выглядят фаворитами предстоящей встречи, южноамериканская сборная способна создать им проблемы.    

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Евро-Футбол.Ру,
Куинси Промес сборная Нидерландов Лекс Ламмерс
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НИДЕРЛАНДЫ ЭКВАДОР
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Ноября 2022 в 14:00
ай если это чюдо у нас топчег то туташний уравень и першпективы указываюц на атрицательное развитиё местнага хфуцбола.. А-ха-ха-ха! )))
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