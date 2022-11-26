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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Форвард сборной Эквадора Валенсия рассказал о своей травме

26 Ноября 2022 • 09:48 Комментировать
Нидерланды
1:1
Эквадор
окончен

Лидер национальной сборной Эквадора Эннер Валенсия рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в поединке против команды Нидерландов (1:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Форвард покинул поле на носилках.

«В первой встрече с Катаром я получил повреждения связок колена. С этой проблемой вышел на матч с Нидерландами. Я играл с болью, но главное, что помог команде добиться результата. У нас сильная команда. Надеюсь, что ко встрече с Сенегалом мое состояние улучшится, и я продолжу помогать партнерам», - передает слова Эннера ESPN.

Матч сборных Эквадора и Сенегала состоится во вторник, 29 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Эквадора Эннер Валенсия
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