​Сборная Нидерландов озвучила состав на матч с Эквадором, де Лигт присел на скамейку

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Нидерландов сыграет против Эквадора. Рулевой «оранжевых» Луи ван Галь принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Блинд, Копмейнерс, де Йонг, Классен, Бергвейн, Гакро.

Как видим, в центре обороны сборной Нидерландов сыграет Юрриен Тимбер. Маттейс де Лигт, в свою очередь, начнёт игру в запасе.

Матч между сборными Нидерландов и Эквадора стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

В первом туре Нидерланды обыграли Сенегал (2:0), а Эквадор – Катар (2:0).