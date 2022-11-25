Сборная Нидерландов установила европейский антирекорд чемпионатов мира по ударам

Футболисты сборной Нидерландов не лучшим образом проявили себя в атаке в матче против Эквадора.

Встреча второго тура групповой стадии завершилась со счётом 1:1, при этом эквадорцы значительно превзошли соперников по количеству ударов по воротам – 15:2. Коллектив Луи ван Галя установил антирекорд чемпионатов мира среди европейских сборных (с 1966 года), пробив всего дважды за весь матч.

В активе нидерландцев четыре набранных очка после двух туров, как и у Эквадора. Третью строчку в квартете занимает команда Сенегала, набравшая три балла, а Катар лишился всех шансов на выход в 1/8 финала домашнего мундиаля.