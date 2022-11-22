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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Камоцци: «Промес пригодился бы сборной Нидерландов на чемпионате мира»

22 Ноября 2022 • 11:38 Комментировать
Нидерланды
...
Эквадор
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25.11 19:00

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, смог бы нападающий «красно-белых» Куинси Промес помочь сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.

Ранее нидерландский журналист Валентиус Дриссен заявил, что 30-летний вингер не был включён в состав своей национальной команды по нефутбольным причинам.

«Жаль, что тренер не вызвал его в сборную. Он был бы полезен своей команде», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент Промес делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым, на счету обоих игроков по 14 забитых мячей. В общей сложности за «красно-белых» в нынешнем сезоне Промес провёл 21 матч, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес Франко Камоцци сборная Нидерландов
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