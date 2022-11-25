Ван Дейк высказался о результате игры с Эквадором

Капитан нидерландской сборной Виргил ван Дейк высказался о ничейном результате матча против Эквадора во втором туре ЧМ-2022.

«Я думаю, что они были активнее в центре поля, где мы легко теряли мяч. Они были немного агрессивнее. Владение мячом должно было быть лучше с нашей стороны. Но мы все равно добились результата, это важно», — приводит слова защитника «Ливерпуля» издание Voetbal International. По мнению Виргила, если команда не проиграла, то всё остаётся в её руках.

Напомним, что Нидерланды сыграли со счётом 1:1, набрав четыре очка после двух туров. В последнем туре европейская сборная встретится с Катаром.