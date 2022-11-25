Тимбер выйдет в старте Нидерландов на матч с Эквадором

Центральный защитник амстердамского «Аякса» Юррьен Тимбер выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с Эквадором. Об этом сообщает издание Voetbal International.

Напомним, в первом туре с Сенегалом Тимбер так и не появился на поле, хотя прежде являлся основным футболистом сборной Нидерландов в отборочном турнире к чемпионату мира и в Лиге наций. Вместо Тимбера в первом туре играл защитник мюнхенской «Баварии» Маттайс де Лихт.

Тимбер ранее летом мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но решил остаться в «Аяксе», так как опасался за своё игровое время в преддверии чемпионата мира.