Сборная Нидерландов приблизилась к рекорду чемпионата мира

Сборная Нидерландов продлила победную серию в матчах групповой стадии чемпионата мира.

Одолев соперников из Сенегала (2:0), «оранжевые» довели череду побед в группе чемпионата мира до семи кряду – личный рекорд и один из лучших показателей за всю историю, отмечает Opta. Только сборная Бразилии (дважды) выдавала более продолжительную серию побед в групповой стадии мундиалей – восемь.

Уже в следующем туре нидерландцы повторят рекорд, если обыграют сборную Эквадора. Встреча состоится 25 ноября в 19:00 по московскому времени. В третьем туре команда Луи ван Галя сыграет против хозяев розыгрыша – сборной Катара.