Валенсия сравнял счёт в матче со сборной Нидерландов, добив в пустые ворота

Как и час назад, новый тайм в матче чемпионата мира между сборными Нидерландов и Эквадора начался с голевой атаки. Американцы отобрали мяч в центре поля, мгновенно круглый был доставлен в штрафную, Первис Эступиньян плотно пробил с ее левого края, голкипер чудом среагировал, но Эннер Валенсия спокойно добавил мяч в пустые ворота, забив уже своей третий гол на чемпионате мира.

Напомним, что игра началась с голевой атаки соперника, Коди Гакпо забил красивым ударом от линии штрафной.

Счет стал 1:1, у сборных Нидерландов и Эквадора по четыре очка и первое место на двоих.