Наставник Эквадора Альфаро – о ничьей с Нидерландами: «Нам хватило смелости сыграть открыто»

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал ничью против Нидерландов (1:1) в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2022.

Эквадорцы пропустили в самом начале встречи, но сумели отыграться на 49-й минуте – автором гола вновь стал Эннер Валенсия.

«В нашем составе нет таких звёзд, как у Нидерландов, но мы достаточно смелы и способны навязывать борьбу. Команда находится в отличной физической и технической форме. Сегодня нам хватило наглости сыграть открыто против очень серьёзного соперника, мы не останавливались до последнего. Мы можем не выйти в 1/8 финала, но это не изменит моего мнения о замечательных футболистах, которых я тренирую», – заявил на послематчевой пресс-конференции Альфаро.