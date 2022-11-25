​Сборная Нидерландов ни разу не проиграла после камбэка ван Галя

Вскоре после Евро-2020, где сборная Нидерландов рано вылетела, Луи ван Галь вернулся на тренерский мостик команды. С тех пор «оранжевые» провели 17 матчей и ни разу не проиграли – 12 побед и 5 ничьих.

После двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Нидерландов лидирует в группе А, опережая Эквадор по показателям фэйр-плей. «Оранжевые» ещё не обеспечили себе место в плей-офф мундиаля.

В последнем туре групповой стадии сборная Нидерландов сыграет против Катара. Матч пройдёт во вторник, 29 ноября. Чтобы выйти в 1/8 финала чемпионата мира, команде Луи ван Галя достаточно не проиграть.