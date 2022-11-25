Ван Галь: «Депай максимум сможет сыграть 45 минут против Эквадора»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь заявил, что нападающий команды Мемфис Депай пока не готов отбегать полный матч. Напомним, сегодня вечером «оранжевым» предстоит сыграть с Эквадором.

«Депай максимум сможет сыграть 45 минут против Эквадора, он пока не готов отыграть весь матч», – заявил ван Галь на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, Мемфис получил травму перед чемпионатом мира, из-за чего на его позиции в первом туре с Сенегалом в основном составе вышел Стевен Бергвейн из амстердамского «Аякса». Депай в том матче вышел на замену и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0.