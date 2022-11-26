Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче сборных Нидерландов и Эквадора.

«Чемпионат мира вообще удивляет. Вот смотришь и нельзя сказать, что есть какой-то фаворит. Вроде бы Нидерланды - это топовая европейская сборная с высококлассными игроками, а Эквадор в таком матче смотрится очень достойно. Это и делает чемпионат мира интересным. Многие команды, от которых мы ожидаем большего, не показывают нужных результатов. Есть и фавориты, которые подчеркивают свой класс и играют достойно, но пока чемпионат только начался. Сюрпризов уже много, та же Аргентина и Германия. Команды бьются за свою страну, и команды заряжены на победу.

Сенегал или Эквадор выйдут из группы? Тяжело сказать, это футбол. Понятно, что Нидерланды уже почти точно вышли. Очень тяжело сказать, как сложится третий тур в этой группе. Шансы Сенегала и Эквадора равны абсолютно. Победит сильнейший. Обе команды заслуживают выхода из группы по своей игре», - сказал Деменко.