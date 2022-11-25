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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эквадор снова порадовал: после уверенной победы над Катаром чуть не обыграл Нидерланды

25 Ноября 2022 • 20:58 Комментировать (3)
Нидерланды
1:1
Эквадор
окончен

Нидерланды и Эквадор сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Протокол игры  
Нидерланды1:1Эквадор
(1:0) Гакпо Коди6'  
  49'Валенсия Эннер (1:1)
Нопперт АндрисТимбер ЮрриенВан Дейк ВиргилАке НатанДюмфрис ДензелБлинд ДэйлиКопмейнерс Тëн 79' (Де Рон Мартен ( 79') Де Йонг ФренкиКлассен Дэви 69' (Бергёйс Стивен ( 69') Гакпо Коди 79' (Вегхорст Ваут ( 79') Бергвейн Стевен 46' (Депай Мемфис ( 46')
Запасные: Де Йонг ЛюкДе Врей СтефанЯнссен ВинсентТейлор КеннетСимонс ХавиБейло ЮстинДе Лигт МаттейсПасвер РемкоФримпонг ЖеремиМаласиа ТиреллЛанг Ноа
Галиндес ЭрнанПоросо ДжексонТоррес ФеликсИнкапье ПьероПресиадо АнхелоЭступиньян ПервисМендес Джегсон  57'Кайседо МойсесПлата Гонсало 90' (Ибарра Ромарио ( 90') Валенсия Эннер 90' (Родригес Кевин II ( 90') Эстрада Микаэль 74' (Сармиенто Джереми ( 74')
Запасные: Сифуэнтес ХосеФранко АланПресьядо АйртонАрболеда РобертМена АнхельАрреага ХавьерГруэсо КарлосДомингес АлександерРеаско ДжоркаеффПаласиос ДиегоРамирес МойсесПачо Вильям
25 ноября. Стадион "Халифа Интернейшнл".

 

После первого тура Нидерланды и Эквадор захватили лидерство, одержав победы с идентичным счётом 2:0. Вот только виктории эти были не совсем равноценны. Кристиан Нобоа и компания расправились с Катаром, который пробрался на ЧМ-2022 в хозяйском статусе и пока не готов удивлять, а вот голландцы разобрались с крепким Сенегалом, который даже без травмированного Мане явно претендует на плей-офф.

Вот и матч против Эквадора обнажил проблемы «оранжевых». Началось для них всё очень удачно: Кайседо в борьбе с Бергвейном откинул мяч Классену, тот быстро нашёл на линии штрафной Коди Гакпо, пальнувшего впритирку со штангой – 1:0. И то ли быстрый гол сыграл негативную роль, то ли Эквадор ничуть не слабее «оранжевых», ведь далее южноамериканцы взяли инициативу в свои руки.

Ван Дейк с трудом заблокировал удар Плате после прострела Валенсии, Нопперт с огромным трудом вытащил удар самого Эннера с линии штрафной площади, и никаких трудов не хватило, когда Эступиньян разобрался со всеми на «пятачке» и точно пробил, вот только в этот раз боковой арбитр зажёг офсайд. Но на гол Эквадор явно наиграл, справедливость восторжествовала уже во втором тайме.

Вездесущий Кайседо обокрал Тимбера и вывел на удар Эступиньяна. Нопперт справился, однако отразил мяч перед собой, позволив Валенсии сыграть на добивании – 1:1. Третий гол Эннера на турнире. На исходе часа игры мог прилетать и четвёртый командный: после прострела Пресьядо тот же Валенсия пробил в Ван Дейка, а на отскоке оказался Плате. Бил на исполнение в «девять», не оставляя шансов голкиперу, но за «оранжевых» сыграла перекладина. Лучше смотрелись представители Южной Америки.

Этот эпизод стал последним ярким пятном игры. При равном счёте и наступившей усталости Нидерланды с Эквадором решили удержать синицу в руках. Было много столкновений, остановок, при этом всего-то 6 компенсированных минут ко второму тайму, что довольно слабо для этого чемпионата мира. Продолжает радовать команда Эквадора – после уверенной победы над Катаром почти победа над Нидерландами, но расслабляться совсем нельзя. Впереди Сенегал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Эквадора сборная Нидерландов
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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26Vladarg76
25 Ноября 2022 в 21:14
Против такого Эквадора у Сенегала,думаю,совсем немного шансов.
ЮвиК
25 Ноября 2022 в 21:07
Сборная Голландии напоминает европейский среднячок. Не верю что пройдет далеко. Но буду рад если ошибаюсь бо симпатия всегда с ними.
ARTUR
25 Ноября 2022 в 21:06
Отличнейший матч , который отнял у меня нервишек , я то зная игру ВанГала предполога что они сыграют на выигрыш в эконом режиме , то же самое думал сделает и Эквадор , поэтому опять зарядил на тотал меньше , но Эквадор вышел выигрывать , чуть не нагрели голландцев . Очень хотелось бы спросить у журналистов которые берут интерьвью у барыг типа силюков милюков , ну где здесь тотальное преимущество команд из европы ?? отличная будет концовка в этой группе.. и сенегал мне по душе , но все же хочу что бы вышли латиносы .Отличнейший матч ..эмоций море ..
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Катар Катар
Сенегал Сенегал
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Нидерланды Нидерланды
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