Эквадор снова порадовал: после уверенной победы над Катаром чуть не обыграл Нидерланды

Нидерланды и Эквадор сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.

После первого тура Нидерланды и Эквадор захватили лидерство, одержав победы с идентичным счётом 2:0. Вот только виктории эти были не совсем равноценны. Кристиан Нобоа и компания расправились с Катаром, который пробрался на ЧМ-2022 в хозяйском статусе и пока не готов удивлять, а вот голландцы разобрались с крепким Сенегалом, который даже без травмированного Мане явно претендует на плей-офф.

Вот и матч против Эквадора обнажил проблемы «оранжевых». Началось для них всё очень удачно: Кайседо в борьбе с Бергвейном откинул мяч Классену, тот быстро нашёл на линии штрафной Коди Гакпо, пальнувшего впритирку со штангой – 1:0. И то ли быстрый гол сыграл негативную роль, то ли Эквадор ничуть не слабее «оранжевых», ведь далее южноамериканцы взяли инициативу в свои руки.

Ван Дейк с трудом заблокировал удар Плате после прострела Валенсии, Нопперт с огромным трудом вытащил удар самого Эннера с линии штрафной площади, и никаких трудов не хватило, когда Эступиньян разобрался со всеми на «пятачке» и точно пробил, вот только в этот раз боковой арбитр зажёг офсайд. Но на гол Эквадор явно наиграл, справедливость восторжествовала уже во втором тайме.

Вездесущий Кайседо обокрал Тимбера и вывел на удар Эступиньяна. Нопперт справился, однако отразил мяч перед собой, позволив Валенсии сыграть на добивании – 1:1. Третий гол Эннера на турнире. На исходе часа игры мог прилетать и четвёртый командный: после прострела Пресьядо тот же Валенсия пробил в Ван Дейка, а на отскоке оказался Плате. Бил на исполнение в «девять», не оставляя шансов голкиперу, но за «оранжевых» сыграла перекладина. Лучше смотрелись представители Южной Америки.

Этот эпизод стал последним ярким пятном игры. При равном счёте и наступившей усталости Нидерланды с Эквадором решили удержать синицу в руках. Было много столкновений, остановок, при этом всего-то 6 компенсированных минут ко второму тайму, что довольно слабо для этого чемпионата мира. Продолжает радовать команда Эквадора – после уверенной победы над Катаром почти победа над Нидерландами, но расслабляться совсем нельзя. Впереди Сенегал.