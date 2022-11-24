Дюмфрис: «Мы приехали в Катар, чтобы играть в футбол»

Защитник нидерландской команды Дензел Дюмфрис высказался о различных протестных акциях во время ЧМ-2022.

«Мы уже уделили много внимания этой теме. В последние недели мы много об этом говорили. Но мы приехали в Катар, чтобы играть в футбол, и нам нужно концентрироваться на этом», — заявил игрок миланского «Интера» на пресс-конференции. Футболист отметил, что нидерландцы уже сказали, всё что хотели, поэтому теперь им нужно сосредоточиться исключительно на игре.

Напомним, что во втором туре лидеры группы А встретятся с Эквадором. Матч пройдёт завтра, 25 ноября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.