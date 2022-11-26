Гакпо повторил достижение Депая на ЧМ

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Нидерландов встречалась с командой Эквадора. Команды расписали мировую со счетом 1:1. Голами отметились Коди Гакпо и Эннер Валенсия.

Как отмечает Opta Sports, Гакпо стал вторым представителем «оранжевых» в истории, сумевшим забить в своих первых двух играх на чемпионате мира. Ранее подобное удалось Мемфису Депаю в 2014 году.

В заключительном матче группового этапа мундиаля подопечные Луи ван Галя встретятся с хозяевами турнира – сборной Катара. Поединок состоится во вторник, 29 ноября, начало – 19:00 мск.