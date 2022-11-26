Ван Дейк ответил на критику ван Бастена

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк отреагировал на критику со стороны легендарного нападающего Марко ван Бастена. Экс-форвард остался недоволен действиями соотечественника в матче против Эквадора (1:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

«По-моему, он еще ни разу не сказал что-то позитивное. Легко обсуждать других, сидя в студии. Я всегда стараюсь вести свою команду за собой», - передает слова Виргила The Mirror.

После двух туров Нидерланды лидируют в группе А, набрав четыре балла. В последнем матче квартета подопечные Луи ван Галя встретятся с Катаром. Поединок состоится во вторник, 29 ноября.