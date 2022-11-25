Нападающий Эннер Валенсия снова вырвался на первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата мира – 2022. Валенсия забил пока все три гола своей команды на мундиале в Катаре.

Любопытно, что Эннер Валенсия забил 6 последних голов сборной Эквадора на чемпионатах мира. На этот факт обращает внимание Squawka.

Отмечается, что Эннер Валенсия стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, забившим шесть голов подряд за южноамериканскую сборную.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Нидерландов и Эквадора можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.