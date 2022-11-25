Ван Галь высказался о проблемах сборной Нидерландов в атаке

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь не впачатлён качеством игры своих футболистов в матче с Эквадором (1:1).

Нидерландцы вышли вперёд уже на 6-й минуте встречи после точного удара Коди Гакпо, на что Эквадор ответил голом Эннера Валенсии в самом начале второго тайма.

«Мы снова плохо смотрелись, когда владели мячом. Игроки стараются, но показать высокий уровень пока не удаётся. Мы слишком часто отдавали мяч и проигрывали дуэли соперникам.

В матчах Лиги наций мы показывали, что можем играть в яркий футбол, но на чемпионате мира всё иначе – другие соперники, которые играют с нами по-другому. Радует, что мы по-прежнему идём без поражений, мы лидируем в группе, и я продолжаю верить в своих игроков», – сказал в интервью NOS Луи ван Галь.