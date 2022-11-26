Альфаро: «Горжусь этими ребятами и игрой, которую они провели»

Наставник эквадорской сборной Густаво Альфаро высказался о ничейном результате против Нидерландов во втором туре катарского ЧМ-2022.

«Горжусь этими ребятами и игрой, которую они провели. Я сказал им в конце первого тайма: «Мы проиграли, потому что молоды и нам не хватает опыта». Они заслужили сравнять счёт в первом тайме», — приводит слова специалиста издание La Tercera. Альфаро отметил, что не стал давить и требовать результат от своих подопечных. По его мнению, эквадорцы не были хуже соперника по ходу встречи.

Напомним, что южноамериканцы сыграли вничью со счётом 1:1, выйдя на первое место в группе после двух туров. В последнем туре подопечные Альфаро встретятся с Сенегалом во вторник, 29 ноября.