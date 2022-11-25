Де Йонг установил рекорд последних чемпионатов мира по отборам

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг провёл впечатляющий матч с точки зрения оборонительных действий.

25-летний хавбек «Барселоны» совершил девять удачных отборов в поединке с Эквадором (1:1) – лучший показатель в матчах чемпионата мира с 2014 года, докладывает статистический портал SofaScore. Де Йонг повторил результат Бенедикта Хёведеса, те же девять раз лишившего мяча оппонентов из сборной Франции в четвертьфинале бразильского мундиаля, в итоге ставшего золотым для немецкой команды.

Сборная Нидерландов подходит к заключительному туру группового этапа с четырьмя очками в активе.