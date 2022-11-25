Эннер Валенсия повторил один из рекордов чемпионата мира, который разделяет также и российский игрок

В матче сборных Нидерландов и Катара была зафиксирована боевая ничья, команды обменялись голами - за «оранье» забил Коди Гакпо, за южноамериканцев - Эннер Валенсия. Как выяснилось, Валенсия забил уже шестой гол Эквадора кряду в чемпионатах мира, повторив один из рекордов турнира.

Всего лишь четверо игроков в истории чемпионатов мира забивали шесть голов подряд в рамках Мундиаля за свои национальные команды. Первым был легендарный португалец Эйсебио в 1966 году, вторым - итальянец Паоло России в 1982 году, ну а третьим - не кто иной как киевлянин Олег Саленко, выступавший за российскую сборную в 1994 году.

Но Валенсия - первый, который забил свои шесть голов в ходе разных турниров.