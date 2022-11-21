Нидерланды опережают Эквадор в группе из-за жёлтых карточек

Любопытная ситуация в группе А после первого тура группового этапа мундиаля в Катаре. Сборные Нидерландов и Эквадора выиграли свои матчи. Эквадор вчера обыграл хозяев турнира – Катар. А Нидерланды сегодня дожали в концовке встречи Сенегал.

Обе игры завершились со счётом 2:0. Однако выше в турнирной таблице группы – Нидерланды. Дело в том, что «оранжевые» получили меньше жёлтых карточек – всего одну. Немногим больше набрали эквадорцы – две.

В следующем туре Эквадор встретится с Нидерландами. А сборные Катара и Сенегала сыграют друг с другом и попытаются одержать первую для каждой команды победу на чемпионате мира. Оба матча намечены на 25 ноября.