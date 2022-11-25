Сборная Катара забила первый гол на чемпионатах мира

Второй матч второго тура чемпионата мира между сборными Катара и Сенегала вновь вернул в себя интригу. На 74-й минуте поединка в составе хозяев на поле появился Мохаммед Мунтари. Спустя четыре минуты он стал автором исторического первого гола сборной Катара на турнирах такого уровня. После подачи с правого фланга от Исмаиля Мохаммеда Мунтари головой пробил в дальнюю нижнюю часть ворот. Счет стал 1:2.

Сенегал продолжает идти наравне с лидерами группы, а Катар замыкает таблицу. Отметим, что команда Катара нанесла первый удар в створ на этом турнире только в начале второго тайма данного противостояния.