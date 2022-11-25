​На чемпионате мира – 2022 впервые выиграла команда из Африки

В пятницу на чемпионате мира – 2022 была зафиксирована первая победа африканской команды. Этой командой стала сборная Сенегала, которая обыграла Катар со счётом 3:1.

После двух туров группового этапа мундиаля сборная Сенегала имеет три зачётных балла в своём активе. Сенегальцы сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира в Катаре. Вероятно, судьба путёвки в 1/8 финала будет решаться в игре Сенегал – Эквадор в рамках третьего тура 29 ноября.

Финал чемпионата мира пройдёт 18 декабря.

Отметим, что действующим чемпионом мира является национальная сборная Франции. В 2018 году в России французы в финале турнира обыграли Хорватию – 4:2.