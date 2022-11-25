Григорян: Сборная Катара умеет играть в футбол

Бывший наставник «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал победу Сенегала над Катаром (3:1) в матче 2-го тура чемпионата мира – 2022.

«Результат ожидаем. Вся линия атаки Сенегала — атлетичные, скоростные игроки. В позиционной атаке Сенегалу было сложно, в открытой игре Сенегал бы выглядел по‑другому, — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По мнению эксперта, сборная Катара умеет играть в футбол, но она не готова к таким высоким скоростям и серьезному уровню сопротивления.

В матче заключительного тура группового этапа Катар сыграет с Нидерландами, а Сенегал — с Эквадором. Обе встречи пройдут 29 ноября.