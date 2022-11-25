Наставник Сенегала Сиссе: «Мы должны быть благодарны Менди»

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал победу своей команды над Катаром.

Сенегальцы одолели хозяев турнира со счётом 3:1. Чемпионы Африки забили на 41-й, 48-й и 84-й минутах, на что катарские футболисты ответили взятием ворот на 78-й.

«Очень доволен результатом, которого добились игроки. В первую очередь мы должны благодарить Эдуара Менди, чьи усилия помогли нам завоевать три очка, однако пропущенный гол был необязательным. В то же время сегодняшняя победа – коллективная заслуга. Сборная Катара, при всём уважении к ней, не так сильна, как Нидерланды, и мы решили больше сосредоточиться на атаке, что в итоге помогло», – отметил Сиссе в послематчевом интервью.