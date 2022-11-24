Тренер сборной Катара: «Мы способны играть лучше»

Наставник сборной Катара Феликс Санчес пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против команды Сенегала во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«В первом матче мы сыграли не так, как планировали. Команда способна показать лучшую игру. Надеемся, в предстоящем поединке у нас все получится. Мы разобрали все свои ошибки и готовы к игре. Знаем, что у Сенегала хорошая команда, но постараемся сделать все, чтобы завладеть инициативой на поле», - цитирует тренера пресс-служба сборной.

Матч сборных Катара и Сенегала состоится в пятницу, 25 ноября. В первом туре хозяева потерпели поражение от Эквадора со счетом 0:2.