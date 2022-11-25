Сборная Сенегала снова забила команде Катара

Сборная Сенегала сделала ещё один шаг к первой победе на чемпионате мира. В то время как хозяева турнира проваливают уже второй поединок, африканцы забили второй гол в ворота противника.

На 48-й минуте сенегальцы получили право подать угловой с правого фланга. После навеса в район ближней штанги удачно сыграл на опережении Фамара Дьедиу и головой в касание переправил мяч в дальнюю верхнюю часть ворот.

Счет стал 2:0, сенегальцы догнали Нидерланды и Эквадор, а вот Катар пока с нулем.

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