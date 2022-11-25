Сборная Сенегала забила уже третий гол в ворота хозяев ЧМ-2022

Матч между сборными Катара и Сенегала получается самым результативным в группе А чемпионата мира 2022 года. Африканцы вели с запасом в два мяча с 48-й минуты, но футболисты из Катара смогли забить исторический первый гол на мундиалях, сократив отставание до минимума. Правда, интрига умерла спустя шесть минут.

Ильман Ндиайе получил мяч на правом краю штрафной и спокойно прострелил «во вторую линию», где Дьенг Бамба ударом с 11-метровой отметки послал мяч в противоход голкиперу сборной Катара. Счет стал 3:1 в пользу сборной Сенегала.

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