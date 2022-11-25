Полузащитник сборной Катара Сальман: «Мы хотели бы извиниться перед болельщиками и всей страной»

Полузащитник катарской национальной команды Тарек Сальман прокомментировал вылет сборной с домашнего ЧМ-2022.

«Мы хотели бы извиниться перед болельщиками и всей страной. Мы заставили их грустить из-за поражения в двух матчах подряд на чемпионате мира. Это очень неприятное чувство — оказаться вне такого турнира», — приводит слова катарского хавбека издание Fox Sports.

По мнению Сальмана, его команда провела качественную игру, результат которой решили мелочи, в число которых вошли и ошибки катарцев.

Напомним, что хозяева турнира стали первой командой, прекратившей борьбу за титул, после второго поражения в игре с Сенегалом со счётом 1:3. Катар стал лишь второй принимающей страной, не преодолевшей первый раунд чемпионата мира после ЮАР в 2010 году.