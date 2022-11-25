​Катар - первая страна-хозяйка чемпионата мира, которая проиграла два матча подряд в групповом раунде

Сборная Катара проявила некоторые зачатки красивого футбола в игре с командой из Сенегала, забила свой первый гол на чемпионатах мира, но не смогла избежать поражения со счетом 1:3. Как оказалось, это был первый случай в истории чемпионатов мира, когда сборная-хозяйка чемпионата проиграла два матча кряду в групповом раунде. Доселе даже откровенно слабые хозяева чемпионатов, вроде сборных США в 1994 или Южной Африки в 2010, избегали подобной участи.

Свой следующий, и, судя по всему, последний матч на чемпионате мира Катар проведет против сборной Нидерландов. Это случится 29 ноября.