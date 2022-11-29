Аршавин: «Мне симпатичен Эквадор»

Трёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о сборной Эквадора.

«Мне симпатичен Эквадор. Эннер Валенсия, скорее всего, играть не будет, в этом я вижу проблему. По-моему, он пять или шесть голов Эквадора забил», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Специалист признался, что испытывает желание в просмотре поединков Эквадора на стадии плей-офф чемпионата мира – 2022 в Катаре.

В данный момент идут заключительные минуты поединка Эквадор – Сенегал, в котором южноамериканцы играют с неприемлемым для них счётом 1:2.

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