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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Катар забил первый гол на чемпионате мира, но без шансов проиграл Сенегалу

25 Ноября 2022 • 18:00 Комментировать (1)
Катар
1:3
Сенегал
окончен

Сборная Катара наконец-то показала симпатичную игру, но уже к тому моменту проигрывала сенегальцам 0:2. Хозяева чемпионата мира сократили отставание, но затем пропустили ещё.

Протокол игры  
Катар1:3Сенегал
  41'Диа Булайе (0:1)
  48'Дьедиу Фамара (0:2)
(1:2) Мунтари Мохаммед78'  
  84'Бамба Дьенг (1:3)
Баршам МешаалРо-Ро Педро Мигел 83' (Сальман Тарек ( 83') Хухи БуалемХассан АбделькаримМохаммед Исмаиль  20'Ахмед Хомам  45' 83' (Ваад Мохаммед ( 83') Будьяф Карим 69' (Хатим Абделазиз ( 69') Модибо Ассим  90'Аль-Хайдос Хассан 74' (Мунтари Мохаммед ( 74') Али АлмоезАфиф Акрам
Запасные: Аль-Хаджри СалемХодер МусабХассан ЮсефГабер ДжассемАлаэльдин АхмедАль-Хадрами НаифАль-Шееб СаадМазид Халид МунирАсад Али
Менди ЭдуарСабали ЮссуфКулибали КалидуДиалло АбдуЯкобс Исмаил  52' 78' (Сиссе Пап Абу ( 78') Сарр Исмаила 74' (Ндиайе Ильман ( 74') Менди Нампали 78' (Сарр Пап Матар ( 78') Гуэйе ИдриссаДиатта Крепин 64' (Сисс Пате ( 64'  87') Дьедиу Фамара 74' (Бамба Дьенг ( 74') Диа Булайе  30'
Запасные: Лум МамадуНаме МустафаГомис АльфредДьенг СениГуйе ПапеДжексон НиколасН'Диайе Мусса
25 ноября. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

В пятницу в группе А стартовал второй тур. Хозяева чемпионата мира сборная Катара после провала в матче с Эквадором надеялась реабилитироваться в поединке с сенегальцами. В свою очередь африканская команда после поражения от Нидерландов хотела сохранить шансы на выход в плей-офф.

Сенегальцы сразу пошли вперёд и быстро могли открыть счёт. Сарр вошёл справа в штрафную и бил в ближний угол, но чуть не попал. Затем уже форвард прострелил, катарские защитники отбили футбольный снаряд по центру, и Нампали Менди решился на удар сходу, но в створ не попал. На шестнадцатой минуте Диатта перехватил мяч у чужой штрафной, ворвался слева и пробил, но Баршам ворота спас. После углового вратарь уже махнул рукой мимо мяча, но удар головой Дьедиу оказался неточным.

В середине тайма Гуэйе оказался на ударной позиции, но его выстрел из-за пределов в левый нижний угол вышел вновь неточным. Затем катарцы проели атаку, Менди мяч забрал и прицельной передачей выводил Сарра на рандеву с Баршамом. Нападающий был первым на футбольном снаряда, но слишком сильно перебрасывал его в сторону, где уже был защитник хозяев. На 33-й минуте Афиф ворвался в штрафную, прикрывая мяч корпусом, и упал в борьбе с Сарром. Катарцы требовали пенальти, но судья встречи Антонио Матеу Лаос принял иное решение.

За четыре минуты до перерыва катарцы сами себе привезли гол. После неопасной передачи в штрафную Хухи, пытаясь вынести мяч, махнул практически мимо него, попал сам в себя и упал. Диа быстро среагировал и с близкого расстояния расстрелял ворота, не оставив Баршаму шансов. В оставшееся до перерыва время опасных моментов уже не было.

В начале второго тайма сенегальцы удвоили счёт. После навеса Якобса с углового Дьедиу выиграл борьбу в воздухе и мощным ударом пробил точно под перекладину. Шансов у Баршама вновь не было.

Сборная Катара лишь после этого немного прибавила. Сначала после навеса со штрафного Хассан бил с близкого расстояния, но попал в своего же партнера Алмоеза. Затем всё тот же Хассан нанёс издали обводящий удар, но чуть не попал в угол. Тут же Алмоез с линии штрафной бил в нижний угол и попал в створ, но Менди выручил свою команду.

В середине тайма после навеса слева Мохаммед с линии вратарской бил в противоход Менди, но голкипер сенегальцев сумел среагировать и спасти свою команду от верного гола. Атаки же африканцев потеряли какую-то остроту. Вскоре Менди пробил из пределов штрафной, но получилось выше цели. В ответ после навеса Хухи пытался исправиться, прострелив после штрафного, мяч попал в Якобса и отлете в штангу.

За двенадцать минут до конца сборная Катара всё же своего добилась. Сенегальские защитники проспали, оставив Мохаммеда на левом фланге своей обороны совсем одного. Защитник прицельно навесил в центр, где Мунтари головой расстрелял ворота, возродив интригу в матче.

Однако почти тут же сенегальцы восстановили статус-кво. Сарр получил мяч справа и прострелил в центр, где был один Бамба. Форвард расстрелял спокойно пробил мимо вратаря, не оставив тому шансов. После этого сборная Катара уже не нашла в себе силы вновь возродить интригу. Сенегальцы спокойно довели матч до победы, набрав первые три очка на турнире.

В последнем туре сборной Катара предстоит матч против команды Нидерландов. Сенегальцы же сыграют с эквадорцами.

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Ноября 2022 в 18:11
два чемпиона в своих регионов , сенегал в какой то момент просто перестал играть . очень интересная была трибуна изящные и красивые люди востока и жуть из Сенегала ..
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