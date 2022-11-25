Катар забил первый гол на чемпионате мира, но без шансов проиграл Сенегалу

Сборная Катара наконец-то показала симпатичную игру, но уже к тому моменту проигрывала сенегальцам 0:2. Хозяева чемпионата мира сократили отставание, но затем пропустили ещё.

В пятницу в группе А стартовал второй тур. Хозяева чемпионата мира сборная Катара после провала в матче с Эквадором надеялась реабилитироваться в поединке с сенегальцами. В свою очередь африканская команда после поражения от Нидерландов хотела сохранить шансы на выход в плей-офф.

Сенегальцы сразу пошли вперёд и быстро могли открыть счёт. Сарр вошёл справа в штрафную и бил в ближний угол, но чуть не попал. Затем уже форвард прострелил, катарские защитники отбили футбольный снаряд по центру, и Нампали Менди решился на удар сходу, но в створ не попал. На шестнадцатой минуте Диатта перехватил мяч у чужой штрафной, ворвался слева и пробил, но Баршам ворота спас. После углового вратарь уже махнул рукой мимо мяча, но удар головой Дьедиу оказался неточным.

В середине тайма Гуэйе оказался на ударной позиции, но его выстрел из-за пределов в левый нижний угол вышел вновь неточным. Затем катарцы проели атаку, Менди мяч забрал и прицельной передачей выводил Сарра на рандеву с Баршамом. Нападающий был первым на футбольном снаряда, но слишком сильно перебрасывал его в сторону, где уже был защитник хозяев. На 33-й минуте Афиф ворвался в штрафную, прикрывая мяч корпусом, и упал в борьбе с Сарром. Катарцы требовали пенальти, но судья встречи Антонио Матеу Лаос принял иное решение.

За четыре минуты до перерыва катарцы сами себе привезли гол. После неопасной передачи в штрафную Хухи, пытаясь вынести мяч, махнул практически мимо него, попал сам в себя и упал. Диа быстро среагировал и с близкого расстояния расстрелял ворота, не оставив Баршаму шансов. В оставшееся до перерыва время опасных моментов уже не было.

В начале второго тайма сенегальцы удвоили счёт. После навеса Якобса с углового Дьедиу выиграл борьбу в воздухе и мощным ударом пробил точно под перекладину. Шансов у Баршама вновь не было.

Сборная Катара лишь после этого немного прибавила. Сначала после навеса со штрафного Хассан бил с близкого расстояния, но попал в своего же партнера Алмоеза. Затем всё тот же Хассан нанёс издали обводящий удар, но чуть не попал в угол. Тут же Алмоез с линии штрафной бил в нижний угол и попал в створ, но Менди выручил свою команду.

В середине тайма после навеса слева Мохаммед с линии вратарской бил в противоход Менди, но голкипер сенегальцев сумел среагировать и спасти свою команду от верного гола. Атаки же африканцев потеряли какую-то остроту. Вскоре Менди пробил из пределов штрафной, но получилось выше цели. В ответ после навеса Хухи пытался исправиться, прострелив после штрафного, мяч попал в Якобса и отлете в штангу.

За двенадцать минут до конца сборная Катара всё же своего добилась. Сенегальские защитники проспали, оставив Мохаммеда на левом фланге своей обороны совсем одного. Защитник прицельно навесил в центр, где Мунтари головой расстрелял ворота, возродив интригу в матче.

Однако почти тут же сенегальцы восстановили статус-кво. Сарр получил мяч справа и прострелил в центр, где был один Бамба. Форвард расстрелял спокойно пробил мимо вратаря, не оставив тому шансов. После этого сборная Катара уже не нашла в себе силы вновь возродить интригу. Сенегальцы спокойно довели матч до победы, набрав первые три очка на турнире.

В последнем туре сборной Катара предстоит матч против команды Нидерландов. Сенегальцы же сыграют с эквадорцами.