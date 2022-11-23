​Менди будет заменён в воротах сборной Сенегала

Сборная Сенегала начала путь на чемпионате мира – 2022 с поражения от Нидерландов со счётом 0:2. Африканская команда навязала борьбу фавориту, но пропустила дважды в концовке и осталась ни с чем.

Как сообщает в социальных сетях журналист Сэддик Адамс, в следующей игре в рамке ворот сборной Сенегала, скорее всего, произойдёт перестановка. Ожидается, что Эдуар Менди начнёт матч на скамейке для запасных.

Стоит сказать, что в последнее время Эдуар Менди мало играет и в «Челси». Главный тренер лондонской команды Грэм Поттер предпочитает выпускать на футбольное поле Кепу Аррисабалагу.

Сборная Сенегала сыграет против Катара в пятницу, 25 ноября.