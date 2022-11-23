Невилл: «Мне очень грустно, что Мане не сыграет на чемпионате мира»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость о том, что Садио Мане не сыграет на чемпионате мира. Напомним, нападающий сборной Сенегала получил травму перед началом турнира, выступая за мюнхенскую «Баварию» в матче против бременского «Вердера».

«Это огромная потеря для Сенегала. Мне очень грустно, что Мане не сыграет на чемпионате мира. Помимо него не сыграет ещё и Салах, который не пробился на турнир с Египтом. Вы хотите видеть на мундиале лучших игроков мира», – цитирует Невилла Liverpool Echo.

Первый матч на чемпионате мира Сенегал проиграл без Садио Мане сборной Нидерландов со счётом 0:2.