Сиссе: «Менди правда переживает сложные времена, но я ему доверяю»

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе заявил, что не намерен сажать на скамейку запасных голкипера Эдуара Менди. Напомним, вратарь «Челси» неубедительно сыграл в первом туре группового этапа чемпионата мира против Нидерландов, из-за чего Сенегал потерпел поражение 0:2.

«Я полностью доверяю Эдуару Менди. Его нынешняя ситуация и впрямь тяжёлая, он переживает не лучшие времена, но его качества не вызывают у меня сомнений. Эдуар выйдет завтра на поле», – сказал Сиссе на пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира с Катаром.

Напомним, Менди ранее потерял место в основном составе «Челси», уступив позицию первого номера Кепе Аррисабалаге, который позже получил травму.