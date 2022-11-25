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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ребко назвал двух фаворитов ЧМ-2022

25 Ноября 2022 • 16:13 Комментировать
Катар
0:2
Сенегал
1 5.90 X 3.65 2 1.72
2-й тайм

Экс-игрок «Спартака» Алексей Ребко ответил на вопрос, какие сборные он поддерживает на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«За кого болею на мундиале? Мне нравятся Испания и Бразилия, «селесао» я причисляю к фаворитам турнира, как и французов», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что его очень удивили поражения Аргентины и Германии в первом туре мундиаля, а Бразилия и Франция наоборот, выступили очень хорошо. Испанию оценивать пока трудно, ведь Коста-Рика ничего не смогла им противопоставить, добавил Ребко.

Сегодня, 25 ноября, стартовал второй тур группового этапа чемпионата мира. На данный момент сборная Катара принимает Сенегал, за прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.

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КАТАР СЕНЕГАЛ
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