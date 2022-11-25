Сенегал впервые победил в матче чемпионата мира с разницей в два мяча

Сборная Катара проявила некоторые зачатки красивого футбола в игре с Сенегалом, забила свой первый гол на чемпионатах мира, но не смогла избежать поражения со счетом 1:3. Эта победа стала, как ни странно, самой крупной в достаточно богатой истории участия Сенегала в высшем мировом футбольном форуме. Ранее с разницей в два мяча обладатели Кубка Африки в матчах чемпионата мира еще не выигрывали.

А вот три мяча за матч Сенегал забивал, более того, в первый раз, в матче чемпионата мира 2002 года против Уругвая, сенегальцы забили свои три мяча вообще за первый тайм. Но Уругвай тогда отыгрался - 3:3.